La colección de ropa solidaria de 'Friends' de edición limitada

Han tenido que pasar 25 años para que una de las series más exitosas de los últimos años tenga por fin su primera colección de 'merchandising' oficial. Han sido los propios protagonistas de la serie los que han anunciado la noticia a través de su cuenta de Instagram y los fans de 'Friends' han enloquecido. No es para menos.

Represent, el minorista de ropa especializado en camisetas, ha sido la firma elegida por el reparto y productores para lanzarse a esta aventura y las piezas de la colección contarán con frases míticas de la serie como 'Smelly Cat' o 'We'll be there for you'.

Esta colección contará con tres lanzamientos. El primero se corresponderá con las frases de las temporadas primera a tercera; el segundo, de las temporadas cuarta a la sexta, y el último, para las temporadas siete a diez.

"¿Podría llevar más ropa?", "Estábamos en un descanso" o "No estábamos en un descanso" son algunas de las frases elegidas para este primer lanzamiento cuyos precios van desde los 29,99 dólares (25 euros) las camisetas hasta los 49,99 dólares (42 euros) si hablamos de las sudaderas.

Cada bloque de productos solo estará a la venta cuatro semanas y no solo contará con una línea de camisetas, sino también de camisas de manga larga, gorras, sudaderas, camisetas sin manga y tazas.

Represent ya ha confirmado que las frases han sido elegidas por los seis actores y que también han colaboradora los productores de 'Friends' de Warner. Además, la mitad de lo que se recaude con sus ventas será destinado a fines benéficos escogidos por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

En el caso de Jennifer Aniston, ella misma ha asegurado en su cuenta de Instagram que su parte de los beneficios irán destinados a 'America Cares', "una organización que amo y que trabaja para brindar alivio, atención de salud mental y asistencia médica a las comunidades e individuos afectados por Covid-19."

La venta de esta primera colección ya se ha abierto y nosotras desde aquí solo podemos decirte que nuestra prenda favorita de toda la colección en la camiseta en la que puede leerse "We were SO not on a break!" y que tiene un precio de 25,26 euros.