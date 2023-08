Cada vez que Amazon pone a la venta las Adidas Samba se agotan y ahora mismo están muy baratas

Las zapatillas Adidas Samba han dominado el verano de 2023 y todo apunta que su popularidad seguirá siendo tan grande (o mayor) en los próximos meses. Con colaboraciones de alto nivel como la de Wales Boner, que ha hecho que las zapatillas vuelvan a ser el centro de atención, el hashtag #adidassamba ha acumulado más de 57.5 millones de visualizaciones en TikTok. Pero, y hay un pero bien grande, es que no son nada fáciles de encontrar. En cuanto se reponen, vuelan. Y no, no las regalan pero, a veces, lo parece. Ahora Amazon las ha vuelto a sacar a la venta