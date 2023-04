El vestido de invitada a una boda más original de 2023 es una fantasía: mangas de quita y pon, margaritas y mucho volumen

Encontrar un vestido de invitada que no sea muy convencional y que, a su vez, sea elegante no es nada fácil de lograr. Aunque hay clásicos que nunca fallan, como los vestidos midis como los que suele lucir Tamara Falcó o los trajes de chaqueta, lo cierto es que lo más complicado es dar con un look de invitada que no sea más de lo mismo. Y este 2023 lo hemos logrado.