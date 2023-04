Así es el vestido largo que Tamara Falcó lleva con zapatillas deportivas blancas

Hace temporadas que la tendencia athleisure –sí, esta que invita a combinar prendas deportivas con otras más formales y femeninas en un mismo look- se ha instaurado. Gracias a ella, las zapatillas deportivas se han convertido en un calzado básico apto para, incluso, los vestidos más delicados. Si hace un par de años nos hubieran dicho que nos íbamos a poner unas zapatillas deportivas con un vestido nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Sí, somos conscientes de que es una combinación un tanto extrema que tiene tantas admiradoras como detractoras, pero es una realidad que no hay influencer que no haya sucumbido ante esta tendencia: las zapatillas deportivas blancas de mujer quedan genial con vestidos largos y Tamara Falcó así lo ha demostrado.