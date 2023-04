El vestido de invitada perfecta de Lefties que enamorará a las andaluzas

Es llegar el buen tiempo y arranca la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Y en este momento, a todas nos suge la duda: ¿qué nos podemos si no queremos gastarnos un dineral? Es cierto que en la mayoría de las ocasiones ese vestido que te compras para una boda no lo vas a volver a usar mucho más que un par de veces, entonces... ¿merece la eona invertir mucho? A menos que seas hermana de los novios o mejor amiga, nuestro consejo es NO, sobre todo si hay vestidos tan bonitos como el que le acabamos de fichar a Teres Bass de Lefties.