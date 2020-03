Ya hay Wendy para la nueva adaptación de 'Peter Pan': la hija de Milla Jovovich

Maya Hawke, Margaret Qualley, Lilly Rose Depp, Jaden Smith... la lista de hijos que siguen los pasos de sus padres famosos en la industria de Hollywood es inmensa, y no para de crecer. La nueva incorporación es la de Ever Anderson, cuyo nombre no da demasiadas pistas que quién es descendiente.

Ever, que tiene doce años, es la hija de Milla Jovovich y del director Paul W. S. Anderson. Su madre ha sido la encargada de confirmar que dará vida a Wendy en el live action de 'Peter Pan'.

Disney prepara un nuevo título en esta línea que tanto éxito le está reportando, y ha apostado fuerte por Ever, cuya carrera está en pleno auge. Acaba de dar vida a Natasha Romanoff -Scarlett Johansson- de niña en la película de Marvel Studios que se estrenará en mayo 'Black Widow', y también había hecho lo propio con su propia madre, a la que une un parecido más que evidente, en la cinta 'Resident Evil: Capítulo Final', en el que fue su estreno en el séptimo arte. Además, también ha hecho sus pinitos como modelo al ser portada de la revista Jalouse.

Junto a Ever Anderson, la revista 'Variety' ha adelantado en la misma información que Alexander Molony encarnará a Peter Pan es este remake de carne y hueso del clásico de 1953.

Curiosamente, esta historia dio lugar al primer live action exitoso de Disney, 'Hook: el retorno del Capitán Garfio', aquella película inolvidable del año 91 con Robin Williams como protagonista. En el 2004, se estrenó una segunda película basada en la cinta de los años 50, 'Peter Pan: La Gran Aventura'.

De momento, no hay fecha de estreno para este nuevo remake en el que estamos deseosas de ver cómo se desenvuelve delante de las cámaras Ever Anderson en un papel protagonista. Tampoco sabemos si la película se estrenará en el cine o será, como se rumorea en Estados Unidos, un producto que irá directo al catálogo de Disney+, que llegará a España, por fin, el próxima 24 de marzo.