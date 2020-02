Nueva película de Disney en carne y hueso: 'Enredados'

A pocos más de un mes de que llegue a los cines -el próximo 27 de marzo- el 'live action' de 'Mulán', y con los estrenos de 'Cruella', interpretada por Emma Stone, y de 'Lilo&Stich' en el horizonte, el portal The DisInsider ha publicado en exclusiva cuál es el siguiente título que Disney tiene pensado versionar mediante la fórmula 'live action', con actores de carne y hueso, todo un éxito en lo que a la taquilla se refiere, como vimos el año pasado con 'Aladdin' y 'El rey león'.

Seguramente, no te imaginas cuál es la película escogida por la factoría norteamericana para hacer este nuevo 'live action' porque su elección supone un pequeño cambio de política, dejando a un lado los grandes títulos de los 90 y comienzos de los 2000 para apostar por un lanzamiento mucho más reciente, de hace apenas una década. Hablamos de 'Enredados', la historia basada en Rapunzel, la princesa encerrada en una torre a la que, en el cuento original, salva un príncipe de su encierro, pero que en la cinta de Disney es capaz de escapar de su particular prisión por sí misma.

La película, estrenada en 2010, dio un rendimiento excelente en los cines, donde recaudó a nivel mundial 600 millones de dólares, dando argumentos de sobra a la compañía californiana para crear una serie adaptada a su canal temático Disney Channel.

De momento, no hay confirmación oficial de si tendremos este remake especial, por lo que no se sabe si será un proyecto enfocado directamente para su flamante nuevo servicio de streaming de contenidos a la carta, Disney+, que por cierto llegará a España el próximo 24 de marzo. Según la noticia publicada en The DisInsider, el plan original del gigante de la animación es estrenarla por todo lo alto en los cines.

Sea como fuere, todos aquellas personas que nos sorprendimos para bien con 'Enredados' estamos de enhorabuena, porque no esperábamos que Disney se decidiera tan pronto a producir su 'live action'. Ojalá se confirme próximamente de forma oficial la noticia y comencemos a saber más detalles acerca de esta nueva película.