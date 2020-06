Timothée Chalamet y Eiza Gonzalez, nueva pareja de Hollywood

Todo apunta a que en Hollywood está empezando una nueva relación entre actores. En esta ocasión se trata de la que parece que están empezando a formar Timothée Chalamet y Eiza Gonzalez.

El actor de 24 años que se dio a conocer por su papel protagonista en 'Call me by your name' está disfrutando de unos días de relax en el Cabo San Lucas (México) y es allí donde se le ha visto en actitud de lo más cariñosa con la actriz de 'Alita: Battle Angel', de 30 años.

El portal TMZ ha conseguido fotos de los dos dándose besos, mientras disfrutan de unos días de descanso en este sitio mexicano. Aunque que para que lo suyo pase un poco más desapercibido, Timothée y Eiza han ido hasta allí junto a un grupo de amigos.

En un momento, Timothée se lanzó, cogió la guitarra y les amenizó un rato de la tarde tanto a la actriz como al grupo que les acompaña en el Cabo San Lucas.

El pasado mes de abril se hizo pública la ruptura protagonizada por Timothée Chalamet y Lily-Rose Penn, quienes se conocieron en el rodaje de la película de 'The King' de Netflix y que comenzaron a salir en septiembre de 2019.

Por su parte a Eiza Gonzalez se la relacionó en su día con el también actor Josh Duhamel.

Los nuevos proyectos laborales de Timothée Chalamet y Eiza Gonzalez

El actor tiene pendiente el rodaje de 'Dune' el nuevo proyecto de Denis Villeneuve y en el que compartirá protagonismo con Zendaya, Oscar Isaac y Rebecca Ferguson.

El rodaje de dicha película está previsto que se retome este verano en Hungría ya que su estreno tendrá lugar el 18 de diciembre de 2020. Un estreno que tanto la productora como el equipo no quieren retrasar.

Por su parte, Eiza Gonzalez va a protagonizar 'I care a lot', un thriller en el que el abogado va descubriendo que sus clientes no era lo que aparentaban ser.