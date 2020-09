Kylie Jenner no puede estar más orgullosa de su pequeña Stormi coqueta

No es novedad que Kylie Jenner comparta en sus redes sociales algún momento de su vida o de la vida de su pequeña Stormi, quien demuestra una gracia y soltura geniales para sus dos años y medio.

El último vídeo protagonizado por Stormi seguro que te saca una sonrisa y es que no es para menos. La pequeña se ve reflejada en las puertas de un ascensor cerrado, así que aprovecha el momento para mirarse, retocarse el moñito que lleva y decirse: "¡Muy guapa!"

Stormi en este vídeo demuestra que tiene una gran confianza en sí misma y como apunta Kylie Jenner, "¡este tipo de energía!", que buena es, ¿verdad?

Todas deberíamos aprender de Stormi y al mirarnos en el espejo o en algún reflejo decirnos algún piropo o palabras bonitas, ¿no crees?

A la pequeña de dos años y medio no le falta detalle y va con un atuendo en blanco de pies a cabeza y con un minibolso en el mismo tono de Louis Vuitton.

Desde que Stormi llegara al mundo en febrero de 2018, tras meses de secretismo sobre su embarazo, ha hecho las delicias de Kylie Jenner, quien siempre que puede comparte vídeos y fotografías de su niña, de la que nunca se cansa de decir que es su mejor regalo.

Stormi es fruto de la relación de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott, con quien parecía que había roto, pero que durante el confinamiento comenzaron los rumores de que se habían dado una nueva oportunidad, ya que él aparecía muchas veces en los vídeos y publicaciones que hacía la pequeña Kardashian desde su casa. Donde ambos estaban juntos.

Kylie Jenner aún no se ha pronunciado sobre el anuncio del fin del reality 'Keepin' Up With The Kardashians', ¿dirá algo al respecto? Habrá que esperar, porque es verdad que la portavoz oficial para dar la noticia ha sido Kim Kardashian.