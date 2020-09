¡Alerta drama! Kim Kardashian anuncia lo impensable: el final del reality familiar

¡Oh, oh! El paraíso de los que disfrutaban viendo en la televisión los dramas de la familia Kardashian llega a su fin. La encargada de dar esta mala noticia no ha podido ser otra que Kim Kardashian.

La hija de Kris Jenner dejó a sus millones de fans en shock cuando el martes 8 de septiembre les anunciaba en sus redes sociales que 'Keepin' Up With The Kardashians' echaba el cierre tras 20 temporadas en televisión, 14 años formando parte de nuestras vidas.

La última temporada de las aventuras y desventuras de Kourtney, Kim, Khloé, Kris, Kendall y Kylie Jenner se estrenará a principios del año que viene.

No ha habido una causa concreta para que la familia Kardashian haya tomado la decisión de acabar con el 'reality' que les lanzó a la fama internacional y que les ha ayudado a abrir sus exitosos negocios de moda y belleza.

Sí que es verdad que últimamente las protagonistas de este show estaba cada vez más reticentes a que sus vidas se retransmitieran en directo para millones de seguidores de todo el mundo. La primera que se quiso bajar de este carro de 'Keepin' Up With The Kardashians' fue Kourtney, la hermana mayor del clan ya no tenía ganas de participar en este show.

Imagino que el complicado año que está viviendo Kim Kardashian con su marido Kanye West tampoco ayudaba mucho a que sus desventuras fueran aireadas públicamente en televisión.

Sin una causa concreta, pero por varias razones circundantes, Kim Kardashian ha anunciado el fin del reality 'Keepin' Up With The Kardashians'. Algo que parecía que no iba a pasar nunca, pero parece que les ha llegado el momento de cerrar una etapa.

En el mensaje compartido con sus seguidores, Kim Kardashian asegura que ha sido una decisión difícil para la familia, que en estas 20 temporadas de emisión, han dejado ver en el 'reality', las diferentes bodas de Kim, el traumático robo que sufrió en París, la complicada ruptura de Khloé Kardashian con Lamar Odom o el transición del patriarca Bruce Jenner en Caitlyn Jenner.

En el post compartido por Kim Kardashian no han faltado los mensajes de agradecimiento tanto para los fans del 'reality', como para Ryan Seacrest por creer en ellas, así como al canal de televisión E! por hacer este show posible.

Es un adiós definitivo de la televisión, pero estamos convencidos que Kim Kardashian y los suyos seguirán formando parte de nuestras vidas durante mucho tiempo.