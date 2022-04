Kendall Jenner se muestra muy vulnerable en su última foto sin ropa

Kendall Jenner deja poco a la imaginación con sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram. ¡Y no es la primera vez! *A Ben Simmons le gusta esto*.

Un photoshot muy personal

La protagonista del reality show 'Keeping Up With The Kardashians' posó completamente desnuda para el fotógrafo Mert Atlas para una sesión de fotos que compartió el viernes. No es primera vez que Mert Atlas la fotografía sin ropa, aquí puedes ver el editorial que hizo con Kendall para Vogue Italia. En las imágenes en blanco y negro se puede ver a la modelo muy cercana y vulnerable con una pequeña censura en su pezón izquierdo. Y es que precisamente utilizó una de estas tomas para compartir y sincerarse nuevamente sobre cómo ha sido su camino de lucha e inseguridades en contra del acné.

La top se ve espectacular y completamente tonificada. Sus hermanas, su madre, y su amiga Hailey Baldwin (quien recientemente la retó para hacer el 'bottle cap challenge') no tardaron en darle 'like' a la publicación en Instagram.

No teme hablar sobre sus inseguridades

No es primera vez que la hermana mayor de las Jenner se sincera sobre sus problemas con el acné, de hecho, se ha convertido en embajadora oficial de la firma Proactiv. Esto incluso la ha llevado a topar la decisión de rechazar usar las marcas de cosmética de Kim y Kylie. En la imagen Kendall comparte: "Cuando mi acné estaba en su peor momento, era una estudiante de secundaria que no quería salir de la casa. Ahora estoy feliz con mi piel. Si quieres probar Proactiv, no te arrepentirás".

Kendall es una ninja en Instagram

Y no porque pase desapercibida por sus seguidores, ¡sino por la red social! Una y otra vez, hemos sido testigos de cómo la americana ha logrado esquivar con éxito la censura que tiene Instagram para las fotos que muestran demasiada piel. ¡No te pierdas las fotos con las que lo ha logrado!