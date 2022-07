Kendall Jenner sube las temperaturas con su último posado desnuda

Kendall Jenner ha querido posar para el mundo sin ponerse ni una prenda encima... Bueno sí, unas medias color carne combinadas con unas sandalias blancas y unos guantes amarillos. Por lo demás... ¡NADA!

Sí, una de las modelos mejor pagadas del momento, Kendall Jenner ha compartido su posado más sexy y con menos ropa hasta la fecha. La hija de Kris Jenner ha sacado este lado tan sensual para la versión italiana de la revista Vogue.

Kendall Jenner ha compartido en su cuenta de Instagram cuatro fotos de esta sesión de fotos tan especial. En las que sale con un aire retro en todas ellas.

En una de estas imágenes Kendall Jenner consigue dar un poco de miedito, porque está vestida de una forma muy rara y tiene encima de ella una muñeca antigua rota por la mitad. Una fotografía un poco tétrica, pero en la que ella lo borda.

La propia Kendall Jenner anuncia que esta sesión de fotos aunque promete ser otra cosa, es más dramática de lo que se podría esperar y la modelo lo deja claro: "Os dije que era un drama".

Por supuesto, esta nueva sesión de fotos de Kendall Jenner no deja indiferente a nadie y ya lleva casi cuatro millones de 'me gusta' en su cuenta de Instagram. No queremos saber el número de ventas que ha conseguido la publicación italiana.

Kendall Jenner, en el punto de mira por el Fyre Festival

Desde luego con esta sesión de fotos, Kendall Jenner va a estar en boca de todos. Sin embargo, no siempre van a ser buenas noticias para la modelo.

La hermana pequeña de Kim Kardashian está en el punto de mira por el fiasco del Festival Fyre. Ideado por un empresario en 2017 para celebrarse en Bahamas y que los asistentes pudieran convivir con diferentes celebrities. Vamos, este festival quería ser la competencia de Coachella. Pero, para indignación de mucha gente todo se quedó en nada.

En dicho festival había también música, pero la gente que pagó de 900 hasta 45.000 euros, quería conseguir diferentes selfies con sus famosos favoritos. De hecho, el promotor de dicho festival consiguió convencer a Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin o Alessandra Ambrosio.

Pues bien son muchos los que critican a Kendall Jenner porque por hacer un llamamiento en su cuenta de Instagram para que la gente fuera al Fyre Festival se embolsó 250.000 dólares. La gente le echa en cara a la modelo que podría donar ese dinero a los trabajadores del festival que se quedaron sin cobrar ni dólar tras varias semanas de preparación de un festival que luego resultó ser un timo.

Porque el Fyre Festival fue un auténtico fiasco. Los que habían comprado sus entradas llegaron a Bahamas y no encontraron nada, ni yates, ni famosos, ni casi música. De hecho, el promotor de dicho evento acabó en la cárcel por fraude.

Este acontecimiento fue tan escandaloso que hasta el FBI tuvo que intervenir. La historia da para tanto que Netflix ha sacado el documental 'Fyre', donde se habla de este gran timo en formato de festival.