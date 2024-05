Los dos invitados más famosos que se rumorea acudirán al concierto de Taylor Swift en Madrid

Da la casualidad que Ryan Reynolds se estrenará en un concierto de Taylor Swift gracias a su visita a Madrid, donde promocionará su nueva película 'If', que protagoniza junto a John Krasinski y Cailey Fleming. "Va a ser mi primera vez, porque en el último año y medio he estado atrapado en una burbuja de trabajo continuo", comentó sin desvelar en qué fecha concreta hará acto de presencia en el Bernabéu, a menos que pretenda asistir a los dos conciertos. Lo que aún no sabemos es si Blake Lively vendrá también.... ¿Hacemos apuestas?