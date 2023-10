Quién es Travis Kelce, el nuevo novio de Taylor Swift

La vida le sonríe a Taylor Swift. Y no lo decimos solo porque su documental, 'Taylor Swift: The Eras Tour', ha recaudado millones de dólares en menos de una semana y sus fans se agolpan en la puerta de los cines de todo el mundo para verlo. La estrella del pop está enamorada, sí, como oyes, y aunque no es muy dada a hablar de su vida privada, en esta ocasión ha decidido confirmar su relación con el deportista Travis Kelce saliendo a cenar esta semana por Nueva York cogidos de la mano.