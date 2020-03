La hija de Kim Kardashian y Kanye West cantando en el desfile de su padre es lo más adorable que vas a ver hoy

La mayor de los hijos de Kim Kardashian y Kanye West es, a sus seis años de edad, toda una artista. Fue hace casi un año cuando sorprendió a todos con su faceta musical al rodar y protagonizar su primer videoclip, el cual se convirtió en viral en muy pocas horas. Y no nos extraña teniendo en cuenta que North West es todo talento y que su nombre está ya considerado el de toda una artista desde su nacimiento.

Sus padres lo saben y por eso le dan todas las herramientas para desarrollar su creatividad siempre que pueden. La última prueba ha sido en el que ha sido el octavo desfile en la Semana de la Moda de París de Yeezy, la firma de Kanye West.

Allí, el rapero ha presentado la nueva colección para su marca en un evento que en el que ha tenido lugar uno de los momentazos de la pasarela parisina.

Y es que mientras las modelos iban avanzando sobre el escenario con los diseños de la casa, la pequeña iba rapeando una canción compuesta por ella misma que tenía frases como "mira mis zapatos, son bonitos y geniales" o "sí, te amo Penélope" en referencia a su prima, la hija de Kourtney Kardashian con quien está muy unida.

Kanye West and Kim Kardashian’s daughter North performing at the YEEZY 2020 event during Paris Fashion Week pic.twitter.com/1IUs04uZUf