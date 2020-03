Kim Kardashian lleva tres looks de látex diferentes en un día en París

Kim Kardashian vuelve a ser fiel a su cita a la semana de la moda de París. La socialité dejó de ir unos años tras el atraco que sufrió en la ciudad, pero ya lo tiene superado. La hija mediana de Kris Jenner de hecho, se ha convertido en el foco de todas las miradas con los looks que ha elegido para pasear por las calles de la capital francesa.

Muy en su línea, Kim Kardashian ha elegido tres looks con los que no va a dejar indiferente a nadie. En 24 horas ha sido capaz de llevar tres modelos de látex diferentes diseñados por Balmain. Sí, son tres atuendos no aptos para todas porque son muy atrevidos.

Podríamos decir que Kim Kardashian ha sorprendido con sus tres looks, pero no es verdad, ya que ella nos tiene acostumbrados a llevar siempre unos atuendos ajustados y en este caso, podríamos decir que no parecen muy cómodos.

Primer look de látex de Kim Kardashian en París

La mediana de las Kardashian eligió un traje de látex en color caramelo para asistir a la misa de domingo en la que participaba su marido Kanye West. El llamativo look parece como un traje de chaqueta. Eso sí con guantes incluidos.

Kim Kardashian apareció con este look tanto sola como acompañada de su hija mayor North West, para quien también tiene preparados estilismos que no pasan desapercibidos. La niña de seis años iba junto a su madre con un traje de chaqueta negro de cuero, un jersey debajo y botas de cowboy.

Segundo look de látex de Kim Kardashian en París

Kim Kardashian no tenía todo dicho con los looks de látex. El segundo de Balmain que eligió la socialité fue uno en color marrón chocolate, también con efecto de llevar una chaqueta, pero en esta ocasión como más larga. Por supuesto, no faltan los brazos enguantados.

Tercer look de látex de Kim Kardashian en París

No hay dos sin tres y menos en el caso de Kim Kardashian y sus estilismos llamativos. Así que tenía un tercer look de látex preparado para sus paseos parisinos de domingo. Este tercero en cuestión, también era de Balmain y era en color rosa maquillaje.

Un look perfecto para no pasar desapercibida mientras disfrutaba junto a su hermana Kourtney y su hija North de un rato en un tiovivo de París.

Como buenas hermanas las Kardashian también comparten gustos a la hora de vestir y todas ellas son conocidas por sus looks llamativos. Así que no iba a ser Kim Kardashian la única que se animara a los atuendos de látex en París.

Kourtney Kardashian también se ha animado a estas creaciones tan arriesgadas y atrevidas de Balmain. La hija mayor de Kris Jenner se animó a llevar uno en color marrón chocolate con las hombreras destacadas.