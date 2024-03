Hiba Abouk habla por primera vez sobre su divorcio con Achraf Hakimi

Además, Hiba quiso dejar claro que estaba de parte de las víctimas: "Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia". Tras este comunicado, la actriz no volvió a hablar hasta ahora, donde la hemos visto espectacular en el Festival de Málaga presentando su nueva serie junto a Belén Rueda, ‘Eva y Nicole’, y luciendo un total look negro impresionante.