Chiara Ferragni habla por primera vez en televisión sobre su ruptura con Fedez

Chiara Ferragni concedió este domingo su primera entrevista televisiva tras su sonada separación de Fedez en el programa Che Tempo Che Fa del Canal 9. Preguntada por las consecuencias de haber contado su vida públicamente, especialmente su relación con el rapero, la italiana respondió: "Tampoco lo desvelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico".