Georgina Rodríguez comparte su foto más familiar e íntima

Desde que conoció a Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez dio un giro radical. Poco dada a hablar de su relación con el futbolista o incluso de su familia numerosa, cuando lo hace nos encanta comprobar lo felices que son.

Esta semana la modelo compartía en su cuenta de Instagram varios momentos íntimos junto a sus hijos y Cristiano. De hecho, se les veía a todos juntos posando en la cama, sonrientes, relajados, sin importarles que su madre, sin una gota de maquillaje, les estuviese fotografiando.

La pareja es madre de su hija Alana Martina, de tres años, mientras que el futbolista tiene otros tres hijos, los mellizos Eva y Mateo, de tres años, nacidos por gestación subrogada en Estados Unidos, y su hijo mayor Cristiano Jr, de 10 años, cuya madre nunca ha sido revelada.

En otra de las instantáneas que colgó Georgina podemos ver a una de las niñas pintando en un cuaderno.

En una reciente entrevista con una medio italiano, la modelo confesó que lo suyo con Cristiano fue "amor a primera vista", y algo mutuo. "El primer encuentro con Ronaldo fue en Gucci, donde yo trabajaba como asistente de ventas. Días después nos volvimos a ver en un evento de otra marca. Fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi entorno laboral. Fue un amor a primera vista para ambos'.

El año pasado, Georgina desató las especulaciones de que había contraído matrimonio con su novio cuando se refirió a él como su "marido" en una efusiva publicación para celebrar su 26º cumpleaños. Y es que las muestras de cariño y amor hacia el delantero siempre están presentes.

Esta semana Georgina también aprovechó para mostrarnos uno de sus looks y compartir un mensaje inspirador: "No importa qué tan lento vayas mientras no te detengas”

De hecho, se la ve en un ascensor yendo a trabajar (lo decimos por lo de 'business day') y vestida con unos leggins, cazadora de piel, gorra y un bolso. Sus elecciones de vestuario, marcadas siempre por la sensualidad y el exceso, no dejan indiferente a nadie.

El pasado 27 de enero celebró su cumpleaños y lo compartió con sus millones de seguidores en Instagram, mostrándoles los numerosos regalos que recibió en un día tan especial. “Lo mejor de nuestras vidas. 4 corazones cargados de mucho amor, pureza, sueños e ilusión @cristiano”, escribió la modelo junto a unas instantáneas en las que enseña las tarjetas que le hicieron sus pequeños y la multitud de ramos de flores que le llegaron a su casa de Turín.

No sabemos si 2021 será el año en el que Cristiano y Georgina decidan pasar por al altar y compartirlo con sus millones de seguidores. Seguiremos esperando.