Todo lo que sabemos del fichaje de Victoria Federica en 'El Desafío'

Que a Victoria Federica le gusta el riesgo y los deportes no es algo nuevo. Basta con verla cada verano en Ibiza donde no duda en subirse en una moto acuática o a una tabla de surf. Quizá por eso, otra de las preguntas que le hicieron fue si pide peligro. "Pide peligro", afirmó con rotundidad Salvador. Además, declaró que la sobrina de don Felipe y doña Letizia llega al estudio sola y conduciendo su propio coche. "No viene con nadie especial y su actitud es extraordinaria, será una gran edición".