Fedez, el ex de Chiara Ferragni, podría tener nueva novia: esto es lo que sabemos de ella

Sin embargo, la relación entre Chiara Ferragni y Fedez no ha mejorado lo esperado hasta el punto que ya ni se siguen en redes sociales y el rapero habría pedido que el rostro de sus dos hijos no saliese nunca más, algo que la influencer cumple desde entonces. Esto no impide que Fedez quiera rehacer su vida y, quién sabe, si enamorarse de nuevo. Las última imágenes que hemos visto del italiano así lo confirmarían.