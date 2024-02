La divertida complicidad entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la cocina

No hay que dejar pasar que Tamara es toda una experta gastronómica y que, además de haber ganado la cuarta edición de MasterChef Celebrity, está graduada en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu. Por eso, no perdió la oportunidad de elaborar un exquiso menú para sorprender a sus invitados: puerros a baja temperatura confitados y lubina con crujiente de panko. "Me encanta preparar nuevas recetas e invitar a mis amigos a casa para que puedan probarlas", aseguró junto a una foto que compartió en sus redes sociales. "Además, disfruto mucho poniendo mesas bonitas y esta vez no podían faltarme los platos que me regaló @eugeniamartinezdeirujo de su colección con @sushitacafe por mi boda y el mantel de @lodemanuela 🤍