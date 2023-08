Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya están en Madrid. ¿Cuáles son sus próximos planes?

Bronceada, con el pelo más rubio y largo, protegida por una visera, Tamara no confirmó sí irán a EE UU a visitar al único hermano que no acudió a su boda, Enrique Iglesias. Tal y como ella explicó, "ya hablé con él, me contó que no le gustan estos encuentros sociales...Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después...". Pero parece que esto no convenció al cantante para coger un avión desde Miami hasta Madrid.