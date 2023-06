El 'último' look de soltera de Tamara Falcó: ¡su vestido 'cut out' de rebajas será el fichaje de las pijas para sus cenas de verano!

Tamara Falcó está a las puertas de su boda junto a Íñigo Onieva, pero a pesar de ello no ha faltado a su cita en 'El Hormiguero. Y con su "último" look de soltera la socialité ha vuelto a demostrar por qué es una de las españolas más admiradas por su estilo. Ha lucido un impresionante vestido blanco asimétrico estampado de hojas, una colaboradoración entre Pedro del Hierro y TFP BY TAMARA FALCÓ,.