Las 7 tendencias de maquillaje más originales que necesitamos copiar esta Navidad

La Navidad es la época del año donde la magia y el brillo se apoderan de nuestras vidas, y el maquillaje no es la excepción. Como suele ser habitual, las tendencias más buscadas se inclinan hacia lo audaz y original, ya que de lo que se trata es de que no solo el armario se vuelva más brillante y festivo. Lograr looks capaces de eclipsar cualquier fiesta o evento, desde el uso del imprescindible glitter, las sombra de ojos doradas o esos coloretes subidos de todo. En una palabra, convertirnos en la reina de las fiestas gracias al maquillaje.