¿Te apetecen unos ojos de infarto? La paleta de colores del maquillador de Kim Kardashian ya está en España

Elige tu pincel y empieza a maquillar el contorno del ojo por zonas. La clave para un resultado perfecto es difuminar entre tonos, cuanto más suave sea la transición entre tonos mejor lucirá el maquillaje. Finalmente, apunta este último consejo: no mezcles tonos fríos y cálidos para no crear un contraste pronunciado entre ellos. Y no te olvides de practicar mucho y en nada lograrás resultados envidiables como toda una profesional.