Zara lanza su primera colección de cuidado para el cabello (y es chulísima)

Por eso, es curioso que Zara haya escogido como imagen de esta nueva línea a Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, y de la que Palau solo tiene buenas palabras: "Me encanta Kaia. Ella representa a Zara Hair como nadie, tanto por su discurso como por su parte más aspiracional. Y quiere divertirse con su pelo", señalaba en un vídeo. Por su parte, la hija de Cindy Crawford se muestra encantada con esta nueva alianza para Zara. "No confío en nadie tanto como en Guido cuando se trata de mi pelo. Trabajar juntos es siempre muy divertido, y Guido siempre me hace sentir segura y me anima a experimentar. Cada vez que me he cortado el pelo impulsivamente, ha sido gracias a ti y has sido tú el encargado de hacerlo", dice la modelo mientras muestran los productos de la colección.