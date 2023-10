Hemos probado una técnica nueva para gestionar el estrés y la ansiedad y que debes conocer

Clara Alfaro es la fundadora de SonoraS HouSe, terapeuta de sonido y además licenciada en psicología, que se dedica a hacer sesiones de terapia de sonido y meditaciones sonoras en la que es la primera casa de meditaciones sonoras en Madrid. Clara tiene muy claro hasta dónde se puede llegar con esta experiencia inmersiva en sonido y vibración : "Me gusta destacar que aunque no escuches el sonido, ya sea porque en algún momento es inferior a 20 hercios -el umbral del oído humano- o porque te duermes durante la sesión, no pasa nada ya que igualmente vas a sentir los beneficios. Esto se debe a que la vibración atraviesa todas las células del cuerpo".