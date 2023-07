S.O.S quemaduras solares: por qué se producen, cómo evitarlas y cuáles son los mejores tratamientos

Mantener la zona limpia y, si se presentan ampollas, los vendajes secos pueden ayudar a prevenir la infección. Si la piel no presenta ampollas, se puede aplicar una crema humectante para aliviar la molestia y no usar mantequilla, vaselina, ni otros productos a base de aceite. Estos pueden bloquear los poros de manera que el calor y el sudor no pueden escapar, lo cual puede provocar una infección. Y, por supuesto, no tocar ni arrancar la capa superior de las ampollas. Las cremas con vitamina C y E pueden ayudar a reducir el daño a las células de la piel, aunque, en ocasiones, es necesario usar corticoides tópicos y antibióticos. Eso sí, para el dolor pueden utilizarse analgésicos y siempre evitar la exposición al sol hasta que se cure la quemadura. Se debe usar ropa holgada y de algodón y beber mucha agua.