¿Está caducada la crema con protección solar que abrí el año pasado?

Pero... ¿qué pasa si tenemos una crema con protección solar del año pasado? ¿Está caducada? “Todos los protectores solares tienen una fecha de caducidad más allá de la cual ya no se garantiza su efectividad, protección e integridad. Para saber si una crema solar está caducada, basta con echar un vistazo rápido al producto para encontrar el icono que representa un bote con el número de meses durante los que puedes usarlo después de abrir el producto. Esto es el PAO del producto (Period after opening), que indica cuánto dura el producto después de abrirlo. Si ves que por ejemplo está escrito 12M, significa que el protector solar sigue siendo válido durante doce meses después de su apertura. Más allá de esta fecha, el producto se considera caducado y no se recomienda aplicarlo ya que no te protegerá como es debido”, cuenta Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida de América y especialista en dermofarmacia y nutrición.