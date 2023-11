Tres 'eyeliner' negros con los que conseguir una mirada de ensueño

Por último, otro que hemos probado y nos gusta es el 'eyeliner' rotulador de Yves Rocher, que subraya intensamente la mirada gracias a su nueva fórmula altamente pigmentada, de larga duración, más natural, intensa y vegana. En cuanto al diseño, la punta de fieltro ultra precisa permite dibujar cualquier tipo de look, de los más naturales a los más atrevidos. Este producto lo pueden usar incluso las que tienen la piel más sensible o las usuarias de lentillas y, no solo no daña el contorno de los ojos, sino que calma y protege la piel de la zona.