Por fin llega a España la revolución de las uñas 'press-on' (¡y las hemos probado!)

Sin embargo, las cosas están cambiando y hay una tendencia en uñas que acaba de llegar a España directamente desde Nueva York, y que no es otra que las uñas 'press-on'. Y es que, cada vez son más las mujeres que optan por este tipo de uña para poder cambiar de manicura cada día sin debilitar o estropear su uña natural. Su principal novedad es que se adhieren al presionarlas sobre la base, y solo necesitamos oprimir la postiza, durante unos segundos, hasta acoplarla. Entre la natural y la falsa no debe acumularse aire y requieren un pegamento adecuado, así como preparar con antelación las uñas con el fin de que queden perfectas. Esto reduce el riesgo de desprendimiento.