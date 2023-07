Si te duchas por la noche, esta crema corporal relajante es ideal para dormir como un bebé

Una buena noche de sueño es esencial para nuestro bienestar físico y mental. Sin embargo, con la ajetreada rutina diaria y el calor sofocante que vivimos estos meses de verano, a menudo nos encontramos luchando por conciliar el sueño y despertándonos con la sensación de no haber descansado nada. De hecho, no hay nada que resulte más satisfactorio que el momento de llegar a casa tras un largo día y darnos esa ducha tan esperada para disfrutar de un momento de desconexión. Además, no hay que olvidar los grandes beneficios que proporciona a nuestro cuerpo esta práctica tan relajante.