El corte de pelo que vemos por la calle y triunfa en todas las peluquerías

Cada nueva temporada trae consigo cambios, no solo en nuestro armario, sino en nuestro look, y este otoño no es la excepción. Llega el momento de plantearnos qué corte de pelo necesitamos para darle un cambio a nuestra imagen, eso sí, sin ir demasiado lejos ni ser demasiado arriesgadas para evitar después los arrepentimientos y las lágrimas. Mientras hay quienes prefieren dar un giro de 180º a su cabello y comenzar la nueva estación totalmente renovada, la gran mayoría prefiere optar por cambios más sutiles que, pese a ser notorios, no terminen por transformar nuestra melena.