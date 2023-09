Un colorete rosa es todo el maquillaje que necesitas para estar siempre guapísima

Otra de las grandes ventajas del colorete rosa es su versatilidad, ya que puedes usarlo tanto para un look de día como de noche, y queda igualmente estupendo si decides no usar ningún otro tipo de maquillaje. Además, este tono se puede aplicar en otros puntos del rostro para dar luz y vitalidad. No es sólo un colorete, sino un verdadero todo en uno. Para hacerte más fácil la selección, aquí tienes estos cinco coloretes rosa que hemos probado y que nos encantan.