El cobrizo es el color de pelo que más veremos en 2024 (y tenemos la prueba de ello)

Que Dulceida no tiene miedo a cambiar de look es obvio, y que todo le sienta bien, también. En esta ocasión, la famosa influencer y empresaria se ha puesto en manos de los profesionales de Wella para realizarse un cambio de look con Vegan Illuminage, que asegura un 100% de cobertura de canas y un color de aspecto natural y luminoso. 'Ginger Beer' es una tonalidad castaña ligeramente anaranjada que tiene mucho brillo y que, dependiendo de la base de color de tu pelo, será más oscura o más clara. Un color que añade calidez a tu tono de piel y perfecto para esta temporada.