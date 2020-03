YoMeQuedoEnCasa: 5 recetas fáciles para creerte la 'prota' de Foodie Love

Te guste o no cocinar, estos días es casi de obligado cumplimiento sobre todo si vives sola. Porque estarás con nosotras que sobrevivir a base de congelados, latas y bocatas no es buena opción. Aunque estés orgullosa de tu papel de 'chica soltera que no cocina' a lo Carrie Bradshow en 'Sexo en Nueva York', sabes de sobra que es mejor introducirte en el papel de Laia, protagonista de la exitosa serie de Isabel Coixet, 'Foodie Love' (también de HBO).

Algunos expertos dicen que cocinar consigue hacerte más llevadero los encierros en casa ya que durante varias horas estarás entretenida. Dulce o salado, la idea es recopilarte varias recetas de Instagram de algunas de las influencers gastronómicas con más seguidores, ¿te animas?

1. Fajitas de pollo por la chef Cristina Oria

La chef de las celebrities ha compartido con sus 125.000 seguidores, una receta superfacil y saludable. Se trata de las clásicas fajitas mexicanas que Cristina propone rellenar con verduras salteadas (pimiento rojo, pimiento verde y cebolla), pollo sazonado con curry y aguacate casero.

2. Ñoquis de calabaza, salvia y nuez por Clara Pérez Villalón

Clara, ex-concursante de Master Chef, periodista y crítica gastronómica, se suma también a la iniciativa de #Yomequedoencasa y propone esta original receta que puedes leer en su blog de cocina. Clara comparte con sus seguidores una conocida receta del restaurante Tres Por Cuatro situado en Madrid:

Primero tienes que envolver los boniatos individualmente en papel de aluminio y asarlos a 180ºC durante aproximadamente 1 hora (depende del tamaño del boniato). Pelarlos y extraer su carne. Mezclar la carne del boniato con el resto de ingredientes: 230 gr de harina de trigo, 1 huevo, 5 gr de sal, 70 gr de pecorino. Dejar de mezclar cuando obtengas una masa pegajosa y muy fluida. Después tienes que enfriarla en la nevera. Sobre una tabla de cocina espolvorear bastante harina y enharinarnos las manos, coger pellizcos de masa, echarla sobre esta harina y, sin hacer casi presión, ir haciendo rulos de la masa sobre la harina de la tabla. Añadir harina según sea necesario. Una vez hecho el rulo, hacer cortes del tamaño que queramos pudiendo hacer forma con el tenedor y echar a cocer en agua hirviendo con sal (el hervor tendrá que ser medio porque si es muy fuerte se romperá el ñoqui). Hervirlos hasta que floten, escurrirlos y guardar el agua de cocción colada. Por último, derretir la mantequilla en una sartén, añadir los ñoquis, sin darles la vuelta dejar que tuesten un poco y en ese momento echar agua de cocción hasta conseguir una salsa que justo los cubra, incorporar la salvia picada, sal y pimienta y menear bien a fuego medio dejando que se consuma la salsa.

3. Tortitas saludables con frutas por Ariadne Artiles

Ariadne Artiles, embajadora de la cocina saludable cuyo leitmotiv es #Hazdetucomidatumedicina, propone una receta dulce muy apetecible para desayunar o merendar: tortitas de avena. La receta es sencilla:

Vierte en la batidora 2 plátanos, 2 huevos, 50 gr de avena y 50 gr de bebida vegetal o leche, bátelos hasta conseguir una masa homogénea. Dejar reposar la masa en la nevera al menos durante 30 minutos. Por último, tienes que calentar una sartén, añadirle un chorrito de aceite de oliva o mantequilla y comienzas a verter pequeñas porciones de la masa. Cuando empiece a burbujear, le das la vuelta a la tortita. Una vez doraditas, las sacas a un plato y las endulzas a tu gusto: frutas, chocolate o mermeladas.

4. Peras asadas con yogurt natural por Laura Matamoros

Laura Matamoros también se ha unido al boom de las influencers de cocinar mientras toda España está en sus casas. Lara ha compartido con sus seguidores una receta dulce muy saludable: peras con yogurt. Para probar a hacer la receta en casa solo tienes que seguir tres pasos:

Cocinar las peras que desees en el horno, sobre papel albal, durante 30 minutos. Una vez asadas, poner en un plato, introducir nueces al gusto y espolvorear con canela por encima. Si lo deseas, puedes mezclarlas con yogurt natural sin azúcar.

5. Tosta de pan integral con huevo a la plancha y aguacate por Alexandra Pereira

Alexandra Pereira nos da las claves para prepararte un magnífico brunch en casa. Además de disfrutar de un delicioso café con espuma, podemos prepararnos una receta sencilla y healthy. Para ello, debes tener hogaza de pan y en tu nevera: huevos y aguacate. Los pasos a seguir son: