El 'reboot' de 'Gossip Girl' ha empezado su rodaje y ya queremos copiar los primeros looks de los protagonistas

Parece que fue ayer, ojo, que ya han pasado unos cuantos años desde que Blair Waldorf y Serena Van der Woodsen nos hicieron soñar con sus looks y la vida llena de lujos del grupo de amigos más popular del Upper East Side. Corría 2007, pero en 2020 sus looks no es que no estén desactualizados, es que todavía podríamos usarlos y estar a la última en tendencias. Eso sí, ahora mismo, lo confesamos, tenemos el corazón dividido porque las chicas de la nueva horneada de 'Gossip Girl’ nos han vuelto a robar el corazón. Este reboot, según hemos visto en las primeras imágenes del rodaje, promete.

Lo curioso es que los primeros looks que nos llegan de sus protagonistas tienen mucho que ver con los que llevaban en la primera generación, es más, se han ido hasta las escaleras del MET, el lugar de reunión favorito de Blaire y Serena, para rodar las primeras escenas. Y, claro, nos hemos puesto nostálgicas al recordar a las chicas con más estilo de la televisión (por favor, que nos perdonan las fans de ‘Emily in Paris’).

Las estrellas del 'reboot' de 'Gossip Gir'l posaron en la icónica escalera que fue testigo de tantas anécdotas en el pasado y por fin pudimos ver los primeros looks de Eli Brown, Zion Moreno, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Savannah Smith y Thomas Doherty.

Entre los uniformes y blazers, nos hemos enamorado de las botas de caña alta de la cantante y actriz canadiense Jordan Alexander, del traje tweed de Tika Sumpter y de la forma de combinar el pichi de cuadros de Whitney Peak, que lo llevó con zapatillas de deporte y calcetines blancos. Si esto es solo un aperitivo, ¡no nos podemos ni imaginar lo que nos queda por delante!