¿Será Emily la próxima Carrie Bradshaw?

Los fieles seguidores del 'serión' 'Sexo en Nueva York' estarán pasando por un momento de sentimientos encontrados. Por un lado, eufóricos de haber encontrado un símil de Carrie Bradshaw y su mundo, y por otro, melancólicos porque comparen su 'serie' (en mayúsculas) con una nueva saga donde la moda, los chicos y los sitios más afamados vuelven a ser protagonistas. Eso sí, con un gran cambio de escenario: de Manhattan a París.

Seguramente que no es necesaria una presentación oficial porque a estas alturas 'Emily in París' está en boca de quienes aman la ciudad de la luz, se emocionan con una bonita historia amorosa, disfrutan yendo de compras o esperan semanas hasta poder disfrutar de los sitios de moda. Y si eres de las que todavía no te has enganchado, hazlo, no te arrepentirás.

Es la nueva serie de Netflix, toda una revolución, que cuenta la historia de Emily (Lily Collins), una chica de Chicago recién llegada a París tras lograr el trabajo de sus sueños. Amante de las redes sociales y con una facilidad admirable para engatusar a todos los chicos monos de la ciudad europea, esta Carrie del siglo XXI hará que nos enamoremos de sus nuevos amigos, su armario, sus citas, los locales que visita, sus compras, su personalidad... etc; tal y como ya nos pasó con Carrie a los fieles seguidores de 'Sexo en Nueva York'.

Una premonición que seguramente se convierta en real ya que detrás de este proyecto están Darren Starr y Patricia Field, creador y estilista, respectivamente, de la mítica serie de los 90 en la que fueron capaces de crear un grupito de amigas, capitaneado por Carrie, en el que cada una de ellas jugaban un claro papel. En 'Emily in París' son solo dos las amigas 'protas', Emily y Camille, pero se valen y se sobran para mantenernos frente al televisor sin parpadear durante 10 capítulos.