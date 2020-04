Leighton Meester y Adam Brody esperan su segundo hijo

Leighton Meester y Adam Brody son una de las parejas de Hollywood más discretas. Y... ¡están esperando su segundo hijo!

La pareja de actores que se casó en 2014 ya tiene un niña de cuatro años Arlo Day y parece que antes de que termine el año le van a dar un hermanito o hermanita. De hecho por las imágenes exclusivas que publica el diario británico Daily Mail, tiene pinta de que le quedan pocos meses para dar a luz.

Ahora tiene más sentido que la actriz de 33 años no hubiera hecho ninguna aparición pública desde el pasado mes de enero.

La que fuera protagonista de 'Gossip Girl' y el protagonista de 'The O.C.' no son muy dados a compartir su vida privada en público, así que de momento no han dado más detalles sobre lo evidente, que van a ser padres de nuevo.

Adam y Leighton han sido fotografiados en un paseo con su pequeña Arlo por las calles de Los Ángeles. Han ido a tomar un poco el aire durante estos días de confinamiento.

Leighton Meester y su discreta vida privada

La actriz alcanzó la fama mundial en 2007 gracias a su interpretación de Blair Waldorf en la serie 'Gossip Girl' basada en la vida de unos adolescentes del Upper East Side de Manhattan.

Cinco temporadas en las que compartió protagonismo junto a Blake Lively, Penn Badgley, Chace Crawford y Ed Westwick. Después tuvo un parón e incluso quiso darle más importancia a su faceta de cantante más que a la de actriz.

En 2014 se casó con Adam Brody junto a quien tiene una hija de la que simplemente se sabe que tiene 4 años y que se llama Arlo.

Leighton Meester sí que tiene Instagram, pero nunca publica nada de su vida privada. Lo utiliza para apoyar causas humanitarias:

O para hacer publicidad de 'Single Parents', la nueva serie que protagoniza.