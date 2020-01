Penn Badgley revela por qué cree que la gente empatiza con su personaje en 'YOU'

'Orange is the new black' ha llegado a su fin tras siete temporadas

'Orange is the new black' es el perfecto ejemplo de serie exitosa cuyo origen es un guion adaptado de una novela pero que debido a la tremenda acogida del público continúa la historia libremente. En concreto, tan solo la primera de las siete temporadas se ciñe a la historia contada por Piper Kerman en su libro de memorias Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. La serie ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos, lanzando al estrellato a muchas de sus protagonistas.