Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, nos enseña a ser mejores personas con su nuevo disco

"Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar...". ¿Quién no se la sabe? Efectivamente, 'El secreto de las tortugas' es uno de los temas más cantados de la música pop española, pero Maldita Nerea nos ha demostrado a lo largo de todos estos años que van mucho más allá y no dejan de crecer.

Jorge Ruiz, vocalista del grupo, vuelve a estar en el punto de mira. El próximo 31 de enero sale a la venta su nuevo disco, ‘Un planeta llamado nosotros’.

El grupo pop ya nos ha regalado dos adelantos que dicen mucho de su nuevo álbum: por un lado la canción que da nombre al disco, ‘Un planeta llamado nosotros’, y por otro lado ‘Extraordinario’, una canción única que rompe estereotipos sobre la discapacidad intelectual.

Aunque en los 40 Music Awards 2019 ya dio algunas pistas sobre su nuevo trabajo, Jorge nos ha atendido con los brazos abiertos para contarnos más en detalle qué nos depara este nuevo disco, qué espera de su nueva gira de conciertos, cómo es su labor social como presidente de la Fundación Promete, que apuesta por un cambio en el paradigma educativo, e incluso nos enseña cómo podemos acabar con esos miedos que todos tenemos y que nos impiden avanzar.

Una charla inspiradora en la que hemos descubierto que Jorge no es solo un gran músico, sino una gran persona.

Stilo: Empezáis el 2020 por todo lo alto, el próximo 31 de enero vuestro nuevo disco 'Un planeta llamado nosotros' sale a la luz. ¿Qué nos deparará este nuevo álbum?

Jorge Ruiz: Es un álbum diferente porque he cambiado de productor, he cambiado también mi manera de componer. Ha sido un trabajo de investigación conmigo mismo para salir un poco de esa racionalidad, de buscar grandes letras y metáforas, que es donde yo he 'vivido' siempre, para hacer algo mucho más profundo. Desde ese punto de vista es un disco 'ambicioso' porque puede no haber salido bien. Al final, cuando arriesgas y vas por otro lugar esto puede pasar.

Stilo: El pasado verano ya pudimos escuchar el adelanto de este nuevo disco, con la canción que da nombre al álbum, 'Un planeta llamado nosotros'. ¿Qué significa para ti este tema y qué es lo que te llevó a escribirlo?

J.R: Al final resume un poco la sensación de que, cuando estás con la persona que te importa, bien sea una relación de pareja o no, tu planeta es ella, es el 'nosotros'. Entonces, si yo te cuido a ti, cuido nuestro planeta y tú cuidarás de mí. Es un mensaje muy ético pero muy antiguo. El ser humano ha llegado hasta aquí permaneciendo juntos y colaborando.

Stilo: La letra de la canción en su totalidad tiene mensajes muy bonitos pero una de las frases que más nos llama la atención es la de "Hacen falta más personas como tú, y menos miedo". ¿Cómo crees que el miedo puede llegar a afectarnos a nuestras relaciones y a nuestro día a día?

J.R: Habría que distinguir entre el miedo biológico y el miedo mental, que es esa capacidad que tenemos para inventarnos cosas que no van a pasar nunca. Por ejemplo, la gente dice que no es creativa y no para de inventarse miedos nuevos cada día, me incluyo yo también...

Yo siempre abogo a que hay que hacer un recorrido personal que yo en este disco lo he hecho. Como yo también estoy lleno de miedos, lo primero que hecho para eliminarlo es disminuir el ruido de todo aquello que lo genera. Y ahí, el camino siempre conduce a parar el ruido mental, tu propio ruido. Este interviene demasiado en nuestra toma de decisiones, desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores.

Stilo: ¿Qué le dirías a esas personas que pueden tener miedo a hacer algo que quizá se salga de lo establecido?

J.R: Lo primero, hay que tomar conciencia de que tienes miedo y aceptarlo. Y ahora, identificar qué es lo que realmente te da miedo. Una vez que lo identificas, hacer un propósito claro y con eso no se negocia. No estoy hablando de "huir" ni estoy hablando de "luchar"... Hay mucha confusión con esto, la gente se piensa hay que luchar contra algo pero, ¿luchar contra quién? Si no hay enemigos, si ese miedo ni existe, te lo creas tú. Esto no se negocia, hay que ser muy claro e ir a por ello. Es duro pero es muy bonito, un viaje que todos tenemos que hacer.

Stilo: El adelanto de 'Extraordinario' se hizo el pasado 14 de noviembre, coincidiendo con el estreno del documental 'De mar a mar', ¿por qué debemos verlo?

J.R: Porque muchas veces nos olvidamos de que todos somos capaces de unas cosas y de otras no. Yo he trabajado con discapacitados, soy logopeda, y aprendí eso hace mucho tiempo.

Me propusieron hacer la carrera ciclista Transpirenaica que es durísima, porque cinco chicos con discapacidad la iban a hacer. Y esto es un mito en la historia del 'mountain bike' porque nunca había pasado, y me pareció muy interesante para hacer la canción.

Estando allí con ellos, la mejor manera que encontré de definir lo que sucede cuando alguien se enfrenta a un reto y lo supera es que "todos somos extraordinarios pero necesitamos apoyarnos en el otro". Esto vale para ellos y vale para todos. Realmente son maravillosos, no se quejaban nunca, todo era hacia adelante... Si te sientes capaz lo haces, y sino buscas el apoyo... Es una canción muy directa y muy clara.

Stilo: El próximo 14 de febrero presentáis el disco en un concierto en el Wizink Center de Madrid y luego, además, dais paso a una gira muy especial. ¿Qué esperáis del público?

J.R: Nosotros hacemos canciones para que sean cantadas, si una canción no es cantada es retirada del repertorio. La intención siempre va a ser la misma, porque cuando tu cantas una canción significa que has pasado muchas horas con ella, que la haces tuya y llegado el día del concierto la compartes con nosotros.

Esto significa cumplir un sueño que yo tenía de niño y es que la gente cantara la canción, como una manera de devolverme el mensaje a mí de aquello que había escrito para que yo lo escuchara.

Stilo: ¿Con qué canción recuerdas con más emoción que la gente te devuelva el mensaje cantando tu letra?

J.R: Ha pasado con muchas, la verdad. Con ‘El secreto de las tortugas’ o ‘Mira Dentro’, que es una canción que es muy raro que haya sonado en la radio, es un tema que habla de filosofía pura y, por eso, que una generación de ahora cante algo así 'a grito pelado' es una pasada.

Hay que tener en cuenta que la filosofía está siendo retirada de los programas educativos y no debemos olvidar que la filosofía es el amor por la sabiduría, y la sabiduría es lo que somos.

Stilo: Si tuvieras que elegir una canción de todas las del nuevo disco, ¿con cuál te quedarías y por qué?

J.R: ’Te prometo libertad’ es la canción más grande que he escrito en mi vida. De hecho cuando la escribí pensé “aquí hay un problema, porque esta historia tiene que transmitirse muy bien” porque todo el mundo ha pasado por lo que habla esta canción, solo por el mero hecho de vivir en esta sociedad.

Es una canción tan abierta y tan profunda que puede ocurrir que no se entienda ahora, y se entienda más tarde. Por ejemplo cuando se publicó ‘El Principito’ nadie lo entendió. Pasaron muchos años hasta que el libro empezó a despegar, y ahora es uno de los libros más leídos del mundo y su autor murió sin saberlo…

Por eso, ‘Te prometo libertad’ tiene un mensaje más entregado al mundo de la educación, que pienso que sí lo va a entender, que al mundo de la música. Es una canción tan plena que tengo que comprometerme a hacerle el camino que creo que se merece.

Stilo: ¿Qué significado tiene la carátula del nuevo disco para vosotros?

J.R: Es una tortuga nueva con un corazón dentro. Es una tortuga en movimiento, puede tener forma en 3D y se llena con cosas diferentes. Hicimos una campaña cuando la lanzamos para que la gente pudiera poner los símbolos que quisiera dentro de ella. Es una idea genial de un muy buen amigo mío, Eduardo Del Fraile, y es un genio.

Stilo: ¿Cómo habéis evolucionado a nivel profesional desde vuestro primer disco hasta hoy? ¿Y a nivel personal?

J.R: A nivel profesional Maldita Nerea es un milagro. Nuestra música es muy conocida, puede que no se conozca quién canta la canción pero sí se conoce la canción, y ese es el punto que yo quería. Sin embargo, yo puedo coger la línea de metro que quiera en Madrid y nadie me conoce, eso no existe en la música pop…

Nosotros nunca hemos parado de crecer, nunca hemos bajado, siempre hemos subido, y eso es algo muy difícil de conseguir. Hemos cambiado pero nos hemos actualizado. Ahora tenemos producciones más modernas pero que siguen siendo fieles a nuestra raíz que es el pop.

Y en lo personal, yo vivo una vida muy equilibrada desde siempre. Han cambiado cosas, ahora tengo tres hijos y cuando empecé no tenía ninguno, por ejemplo. También he aprendido mucho, ahora sé dónde está el miedo, sé cómo neutralizarlo, sé cómo alimentarme de él para que me de más fuerza en vez de que me la reste…

Stilo: Además de tu trabajo en el mundo de la música, también realizas una gran labor social al ser presidente de la Fundación Promete. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta asociación?

J.R: Es un modelo creado por Luis Cacho, empresario y maestro de profesión, que lo que busca es mejorar la educación que le ofrecemos a las generaciones próximas. Entonces, ha desarrollado un sistema inspirado en la mayéutica, que es el método socrático. En un ejemplo: yo te pregunto y a través de tu respuesta crecemos juntos.

La escuela pregunta al niño “¿Qué quieres hacer?”, y él desde los 8 años propone cosas. Si no son cosas concretas, se busca su semántico, es decir lo que su lenguaje referencia. Y se le acompaña en su viaje hasta que lo consigue y se produce su desarrollo personal. Este proceso no falla porque nos centramos en el amor y el interés genuino por lo que el niño viene a decirnos.

Es un proceso muy meticuloso y está muy estudiado que se desarrolla incluso en las escuelas, y enriquece el sistema educativo de ahora. En el programa ‘Tu cole promete’ ya hemos empezado a insertar este sistema en las aulas. Nosotros proponemos que poco a poco vaya entrando en más escuelas.