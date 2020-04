Hoteles que tienes que conocer... cuando nos deje el Coronavirus

¿A quién no le gusta organizar una escapada? Sobre todo ahora, cuando ha pasado el invierno y la primavera nos recibe con buen tiempo y muchas ganas. Este año no tienes Semana Santa, pero tranquila, que todo lo bueno se hace esperar. Cuando el coronavirus nos deje salir de casa, ve reservando en estos hoteles donde el tiempo se para. No hay excusa para pensar en tus próximas vacaciones, que están más cercas de lo que piensas. Estos destinos te están esperando.

Arena blanca bañada por aguas cristalinas

¿Quién no ha soñado con una escapada paradisiaca? Y alojarse en uno de los hoteles más conformables? Este sueño es posible en El Caribe, en concreto en Punta Cana. Situado en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, en la costa oriental de Santo Domingo y con un concepto alejado del turismo masificado que reina en playa Bávaro, se encuentra el TRS Cap Cana Hotel. Una opción solo para adultos que incluye servicio de mayordomo personalizado (sí, has leído bien), acceso al Spa y un day pass para pasar un día de relax en alguno de los hoteles más cercanos del grupo, TRS y Grand Palladium.

A diez minutos en transfer, encontrarás la paradisiaca playa Juanillo, de arena muy blanca y aguas turquesas. Tan solo tienes que preocuparte por levantar la mano y que te acerquen la consumición. Tienes restaurantes temáticos a cargo de chefs del país de origen: cocina asiática, española, italiana, francesa, hindú o peruana.

Un balcón al Mediterráneo

¿Quieres despertar en un remanso de paz a pies del Mediterráneo? Si hay una zona en España que destaca por su luz, su geografía es la Costa Brava. Ubicado en la agreste Costa Brava, Sallés Hotel Cala del Pi cuenta con habitaciones muy confortables y una vista asombrosa sobre el mar, con spa y gimnasio y una atención 24 horas, todo enfocado a que te relajes de las tensiones del día a día. En un paseo de 5 minutos, tienes una tranquila playa de arena.

Con hambre no te vas a quedar: su restaurante Aurum, a manos del chef Enric Herce, propone un viaje gastronómico por el corazón del Ampurdán, con platos que combinan mar y montaña.

Para una cita de negocios en Barcelona

Si hay una ciudad que está volcada a Europa es Barcelona. Cosmopolita, la ciudad es ideal para afrontar citas de negocios. El skyline de la ciudad Condal cuenta con un nuevo aliado, el Hyatt Regency Barcelona Tower, rematado con una futurista cúpula acristalada. Ubicado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, tiene 280 habitaciones, 12 de ellas dúplex, con impresionantes vistas del horizonte. Está preparado para convenciones de trabajo, con 24 salas de reuniones y un lobby con una pantalla mural LED que puede personalizarse.

Los huéspedes tienen acceso al club deportivo Metropolitan Gran Vía. Otro punto fuerte es la gastronomía, con el restaurante Terrum, rendido a la cocina tradicional y al producto de temporada. La carta se cambia tres veces al año.

Bajo el sol Canario

Las Islas Canarias son un paraíso que ofrecen sol y buen tiempo las 365 días del año. Frente al maravilloso acantilado Los Gigantes, la piscina infinity del Barceló Santiago Tenerife es para no salir y parar el tiempo, y su spa, igual. Este emblemático hotel del sur de Tenerife ha reabierto por todo lo alto. Desde muchas de sus 407 habitaciones tienes unas vistas espectaculares de la puesta de sol sobre el Atlántico.

El programa de actividades para adultos se ha reforzado y cuenta con un completo centro wellness con circuito de hidroterapia y cinco cabinas de tratamientos. Desde 137 €/la noche en media pensión. Pero puedes estar atenta a otras ofertas que rebajen esa tarifa.

Para que te vayas animando,aquí tienes una selección de hoteles: