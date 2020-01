Las polémicas que rodean a Gwyneth Paltrow antes del estreno de su docuserie 'Goop Lab' en Netflix

Gwyneth Paltrow es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, su talento es innegable y siempre acapara los flashes en cualquier alfombra roja, como en su última aparición en la última gala de los Globos de Oro. Pero por lo que ahora es noticia es por un giro radical en su carrera y por la confirmación de que actuar ya no se encuentra entre sus prioridades.

Desde hace unos años también es conocida por su faceta de promotora de vida saludable: ha escrito libros de cocina y hasta ha creado una empresa, Goop, que se dedica a temas de salud, belleza y estilo de vida dentro de ese marco bio, eco y sostenible, un negocio valorado en más de 250 millones de dólares según The New York Times.

Es esta última vocación la que parece llevarse todo el interés de la actriz y va a centrarse en seguir desarrollando y explorando filosofías alternativas de vivir de una manera consecuente, que parece que a ella le sienta muy bien.

Nuevo proyecto

En una entrevista reciente a la revista Harper's Bazaar confirmó su intención de no volver a protagonizar ninguna película. Y es que, ahora que lo dice... nos hemos dado cuenta de que, a pesar de verla en películas muy sonadas como 'Iron Man' o 'Los Vengadores' con su papel de Pepper Potts, no ha vuelto a interpretar un papel principal desde 'La prueba', allá por el año 2005.

Entonces estaba embarazada de su hija, y reconoce que lo pasó tan mal, que los rodajes le absorbían tanto tiempo y energía, que decidió no volver a llevar así su carrera. Dicho y hecho.

Pero su participación en la docuserie 'The Goop Lab' que va a estrenar el 24 de enero en Netflix no entra dentro de esa restricción. Gwyneth, a quien también podemos ver en la ficción 'The Politician' que también emite la plataforma, ha querido entregarse en cuerpo y alma, literalmente, para transmitir al público las creencias por las que rige su vida, contrastando estas pseudociencias con opiniones de médicos y otros expertos a lo largo de seis capítulos de unos 30 minutos de duración.

Prácticas criticadas

No todo el mundo comparte esta visión alternativa que tiene la actriz de 47 años, a pesar de que a ella se la ve en paz y armonia.

Por ejemplo, es llamativa la buenísima relación que mantiene con su ex, el cantante Chris Martin, que hasta se ha ido de vacaciones con ella y su nuevo marido, el productor Brad Falchuk. Y que incluso la ha llevado a proclamar a los cuatro vientos que ella adora a la pareja de Chris, la también actriz Dakota Johnson, con quien se la ha visto pasar el rato en alguna ocasión.

También dio mucho de qué hablar su decisión de no vivir junto a su pareja, incluso meses despúes de haberse casado. Él vivía en una casa cercana, y se veían cuatro días a la semana. Ahora ella ha confesado, no sabemos si de broma, que desde que decidieron compartir techo, se acabó su vida sexual.

Y más allá de las anécdotas personales, lo que sí han levantado ampollas han sido algunas de sus declaraciones, como las que ha hecho sobre el peso ideal, o por poner un ejemplo más gráfico, la imagen de promo de su nuevo programa, al que acompaña el lema: "Alcanzar nuevas profundidades", y que ha escandalizado a algunos al intuir una vagina en ella (algo lógico si se tiene en cuenta que la serie también va a tocar temas de salud y sexualidad femenina).

Gwyneth Paltrow welcomes you to The Goop Lab on January 24 pic.twitter.com/ZzeEEbAy9L — See What's Next (@seewhatsnext) 6 de enero de 2020

Lo compartas o no, de lo que no hay duda es de que puede resultar muy interesante explorar junto a ella estas nuevas propuestas.