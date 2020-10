El estreno de 'The Batman' de Robert Pattinson se retrasa

Los estudios cinematográficos siguen moviendo fechas de estreno por culpa de la pandemia provocada por la Covid-19 y con el cierre que están provocando de diferentes salas de cine.

Una de las películas que ha sufrido un nuevo retraso para su lanzamiento oficial es 'The Batman', la película protagonizada por Robert Pattinson que tenía previsto su estreno el próximo 1 de octubre de 2021 y se ha movido a 2022, exactamente al 2 de marzo.

La llegada de esta película a los cines se está haciendo de rogar, en un primer momento iba a ver la luz en las grandes pantallas el pasado mes de marzo y por razones obvias no tuvo lugar. Después se iba a estrenar a principios del mes de septiembre, pero se tuvo que posponer al saberse que el propio Robert Pattinson había dado positivo por coronavirus.

Desde Warner Bros se ha dicho en todas las ocasiones que todos los retrasos en el estreno han sido por culpa de pequeños detalles de la producción.

El estudio cinematográfico ha decidido retrasar el estreno de 'The Batman' a 2022 y no va a ser el único superhéroe que viva en sus carnes un aplazamiento en su estreno ya que también se han aplazado los de las segundas partes de 'The Flash' y '¡Shazam!'.

El 'remake' de 'Dune' protagonizado por Thimothée Chalamet y Zendaya tendrá lugar en octubre de 2021, una superproducción que está llamada a ocupar el hueco que ha dejado 'The Batman'.

Pero no todo son cambios de fechas de estreno para mal, la cuarta película de 'Matrix', protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss, se adelanta y llegará a los cines para las navidades de 2021.

Warner Bros no es la única que se ha visto obligada a hacer este nuevo baile de fechas con algunas de las películas más esperadas de los próximos años, Sony Pictures ha decidido adelantar a este mes de diciembre la última película protagonizada por Milla Jovovich 'Monster Hunter', cuyo estreno estaba previsto para abril de 2021.

Con el futuro tan incierto que nos depara este virus seguro que más películas se ven afectadas y sufrirán en sus carnes diferentes cambios de fechas para ver la luz para el gran público.