El estreno de 'Mulán' se pospone por el coronavirus

El estreno de la película 'live action' de 'Mulán estaba previsto para el 27 de marzo, pero debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 Disney ha decidido posponerlo.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que tuvieron que posponer el estreno de 'Mulan' en China, donde el virus ya lleva meses haciendo estragos.

La première con los actores protagonistas sí que tuvo lugar hace unos días en Los Ángeles, donde vimos a Liu Yifei, actriz encargada de dar vida a Mulán, con un vestido de novia sobre la alfombra roja, pero de momento no va a haber más estrenos.

'Mulán' que le costó a Disney 200 millones de dólares no se va a estrenar a finales de marzo por las circunstancias actuales. La compañía también ha aplazado los estrenos de 'Los nuevos mutantes' y la nueva película de miedo de Guillermo del Toro 'Antlers: Criatura oscura', que tenía previsto llegar a los cines de Estados Unidos el próximo 17 de abril.

Cancelaciones de estrenos y de rodajes

Disney no ha sido la única en cancelar sus estrenos. Primero fue Paramount quien sacó un comunicado en el que anunciaba que 'Un lugar tranquilo 2', la película protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, aplazaba su estreno y no tiene nueva fecha. También Universal ha anunciado que 'Fast and Furious 9' se estrenará en abril de 2021.

Suponemos que en los próximos días, más películas aplazarán sus estrenos. Y otras tantas dejarán a medias los rodajes, como le ha pasado recientemente a Orlando Bloom que estaba rodando en la República Checa lo nuevo de 'Carnival Row', lo pararon, para que también los actores pudieran volver a Estados Unidos, antes de que se prohibiera volar allí desde Europa.

No solo estas cosas están pasando en el cine, series de televisión tan carismáticas como 'Anatomía de Grey' han anunciado el parón de los nuevos capítulos.

Son contratiempos que vamos a llevar mejor dándonos atracones de series y volviendo a ver nuestras películas favoritas estos días que vamos a estar en casa.