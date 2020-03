La protagonista de Mulán se pone un vestido de novia para la presentación de la película

Lui Yifei, la protagonista de la nueva película 'live action' de 'Mulán', ha sorprendido con un vestido que bien podría ser de novia sobre la alfombra roja del estreno de la nueva versión de esta princesa guerrera que lleva a la gran pantalla Disney.

Esta nueva 'Mulán' llegará a los cines el próximo 27 de marzo, pero para la presentación mundial de la película, su protagonista Lui Yifei escogió un vestido que podrían llevar muchas para dar el 'sí, quiero' en el altar.

Lui Yifei se ha presentado en la alfombra roja con un vestido de escote corazón y mucho volumen en la parte de abajo del vestido de Elie Saab. Tiene el cuerpo en color dorado y la falda de gasa en color crudo y diferentes incrustaciones doradas. La prenda tenía bastante cola. ¿No te parece una preciosidad?

Un vestido perfecto e inspirador para las futuras novias. Está claro que no es un vestido asequible, pero sí que puede servir de inspiración por si necesitas alguna idea de cómo hacer tu traje para tu futura boda. No es la primera vez, que la alfombra roja nos da ideas de esto, ya que en la pasada gala de los Oscar también encontramos muchos looks de celebrities, perfectos para dar el 'sí, quiero'.

Liu Yifei se convirtió en una auténtica princesa Disney con la elección de su vestido para posar por la alfombra roja de la presentación de 'Mulán' en Los Ángeles. La prenda en sí era una auténtica joya, así que la actriz decidió ponerse muy pocos complementos.

La protagonista de Mulán llevaba unos pendientes dorados largos, el pelo suelto con la melena colocada a un lado y ondas. El maquillaje de Liu Yifei era muy discreto con un poco de brillo en la tez, raya negra con efecto 'cat eye' y los labios en ligero tono melocotón.