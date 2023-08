El emotivo gesto de la infanta Sofía a la selección femenina de fútbol en Sídney

Letizia y Sofía, que no dejó ni un momento su bandera de España, quisieron viajar hasta la ciudad australiana que albergó los Juegos Olímpicos de 2000 para alentar como merecia la ocasión a la selección española y vivir 'in situ' un momento único, inolvidable. En cambio, las futbolistas inglesas no contaron con la presencia de ningún miembro de la familia real británica, a pesar de las disculpas que envió el príncipe Guillermo en un vídeo donde aparecía junto a su hija Charlotte.