Edurne: 'Formar parte de cada decisión en el disco lo hace más especial'

Con seis discos ya en el mercado, Edurne se encuentra en su mejor momento, con un nuevo trabajo que lanzará en primavera y que la llevará de gira por todo el país. Con mucha valentía, también se ha metido en el mundo de la interpretación. En 2019 hizo un cameo en la undécima temporada de la serie 'La que se avecina', como la camarera Nadia, y sigue dando vida a Sara Barrios en 'Servir y proteger'.Ya sea en medio de una gira de conciertos, en una serie o como miembro del jurado de 'Got Talent', está claro que lo suyo es un escenario.



Stilo: ¿Qué es más difícil en 'Got Talent', subirse al escenario o juzgar?

Edurne: Parece fácil ser miembro de un jurado, pero no lo es. No te gusta decir que no, pero tienes que hacerlo. Es un concurso y no puedes pasar a todo el mundo. He hecho castings y tengo empatía con todos los concursantes en ese momento complicado.

Stilo: ¿Te pones en su situación?

E.: Claro, veo que salen al escenario con nervios, las dudas e inseguridades que se les pasan por la cabeza. En medio de los focos y cámaras, no es nada fácil subirte a un escenario por primera vez. Hay muchos factores que te condicionan y te pueden poner nervioso, por eso soy cariñosa y creo que hago las críticas de una manera constructiva.

Stilo: Después de cinco ediciones, ¿ya no te da pena apretar el botón rojo?

E.: Da menos pena, aunque siempre es un trago pulsarlo. Cuido mi manera de decir que no, lo digo con mucho cariño y siempre desde mi humilde opinión, dando consejos y tratando de ser lo más cariñosa posible.

Stilo: Según tu opinión, ¿qué es lo que hace diferente a este talent show?

E.: No tenemos directrices, simplemente nos dejamos llevar. Estamos tantas horas grabando que es imposible, al menos por mi parte, interpretar un personaje. El público agradece

la naturalidad y sinceridad, y eso se nota en el resultado final del programa: todos nos mostramos así de naturales y sinceros.

Stilo: La relación que mantienes con Risto da mucho juego en el programa:

E: Es mi marido televisivo. Nos reímos, discutimos, parecemos un matrimonio. Es mi compañero, lo quiero muchísimo. A veces le comento que podía decir las cosas con más tacto. Detrásde esas gafas hay un corazón enorme.

Stilo: ¿Es tan divertido como parece trabajar con Paz Padilla?

E.: Es tremenda. Coincidimos para comer, porque tenemos que prepararnos antes, y me encanta reírme con ella. Está en todo momento contando anécdotas. Es un animal mediático, como Risto. De todo saca el lado positivo. La llamo la terremoto. De ella siempre me espero cualquier cosa.

Stilo: Han pasado14 años desde Operación Triunfo. ¿Qué queda de la Edurne que se presentó al casting con 19 añitos?

E.: Se me ha pasado el tiempo volando. Vas conociéndote. Profesionalmente, he cambiado mucho. Las inseguridades del principio se olvidan. Ahora tengo las cosas muy claras, sé lo que quiero hacer. Personalmente, yo sigo siendo la misma, conservo los mismos amigos y no he perdido la ilusión que tenía de jovencita, y eso es algo que hay que mantener.

Stilo: Con tantos años de exposición pública, mantienes los pies en la tierra...

E.: Eso es fundamental. Tener a tu gente, tu familia y tus amigos ayuda. Son los pilares más importantes que me acompañan.

Stilo: ¿Ha visto otras ediciones de OT?

E.: Llego tan cansada que veo muy poco la tele. Me documento en las redes, lo sigo poco. Me gusta que siga habiendo programas musicales que den oportunidades a la gente, como hacemos en Got Talent. La opción de tener esa visibilidad es algo maravilloso.

Stilo: Donde sí te vamos a ver es en el programa infantil 'Idol Kids'...

E.: Os va encantar por el talentazo que tienen los niños y lo bien que nos lo hemos pasado. Hemos hecho un grupo tremendo, tenéis que verlo.

Stilo: Tienes a Isabel Pantoja de compañera.

E.: Es maravillosa, estoy encantada de tenerla de compañera. No la conocía personalmente, es una buena persona. Estoy contenta, es muy fácil trabajar con ella y un orgullo contar con esa artistaza como compañera.

Stilo: ¿Te gusta aprender de la gente que tienes cerca?

E.: Claro. No tenía ni idea de copla y, fíjate, se me presenta esta oportunidad. Me gusta observar a quienes están a mi alrededor. Compartimos profesión, aunque no el género.

Stilo: Te acompañan Carlos Jean (46) y Jesús Vázquez (54) como presentador.

E: Con Carlos me parto de risa, es superdivertido. Los tres nos hemos complementado muy bien. Uno de los primeros consejos para los concursantes lo tiene claro: No perder la ilusión. Si haces las cosas sin ilusión, es mejor no hacerlas.

Stilo: ¿Qué sensaciones tienes con el nuevo disco?

E.: Me estoy encariñando tanto con la fase de producción... Soy muy perfeccionista. Estoy ilusionada, porque estoy involucrada por primera vez en este proyecto tanto en la composición como en la producción. Es un proyecto muy personal.

Stilo: Y que hace el séptimo de tu carrera...

E.: ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Pero eso es un buen síntoma, significa que estoy disfrutando y no me doy ni cuenta.

Stilo: ¿Y qué lo hace diferente?

E.: Me he desvinculado de la discográfica, ahora soy más independiente a la hora de tomar las decisiones. Y formar parte de cada decisión lo hace más especial. He disfrutado mucho de ese proceso de creación.

Stilo: Como cantante, ¿cómo ves que ha evolucionado el panorama musical?

E.: El mercado ha evolucionado a pasos agigantados, no tiene nada que ver con la industria de hace solo unos años. La música se consume más digitalmente. Ya no se compran tantos discos. Hay una nueva forma de consumir, la gente escucha su canción favorita en su móvil por comodidad. Ahora se miran más las reproducciones que las ventas. Se trata de buscar opciones que resulten cómodas y, sobre todo, que la gente no deje de consumir y escuchar música.

Stilo: ¿Y qué artistas están en tu podio?

E.: Beyoncé, Pink es muy rockera, Bruno Mars o Ana Belén, que tiene una voz maravillosa y tan personal... Es inimitable. La escucho desde pequeña. De hecho, mi canción favorita es A la sombra de un león.

Stilo: ¿Dónde encuentras la energía y la inspiración para subirte a un escenario?

E.: En los fans, en el público que me sigue. Es un lujo saber que hay gente que te espera para disfrutar de tu música, los kilómetros que hacen para verte en un concierto.

Stilo: Lo mismo lanzas disco que te subes a un escenario o te empollas un guion...

E.: Todo lo que tenga que ver con el arte y aprender me apasiona.

Stilo: ¿Cómo llevas tanto ajetreo?

E.: Encantada. Nunca había visto tantas veces amanecer, y me gusta. Soy muy dormilona y casi nunca veía ese momento del día.

Stilo: ¿Y cómo se llega a todo?

E.: Casi sin pensar. Si piensas todo lo que tienes que hacer, te agobias, así que me dejo llevar, que la cosa fluya. Con días intensos de grabación, intento descansar. Es fundamental respetar los tiempos de sueño, dormir mis ocho horas... Hay que acostarse pronto para mantener el ritmo.

Stilo: ¿Qué haces para desconectar de tanto trabajo?

E.: Básicamente, veo series, juego con mis mascotas y paso tiempo con mi familia.

Stilo: ¿Y qué series sigues?

E.: He vuelto a ver Friends, que la repusieron en Netflix. Hacía tanto tiempo que no la veía... Hay grandes momentos. También veo 'Juego de tronos', 'Big Little Lies' y 'La casa de papel'. Lo bueno de las plataformas es que te ves varios capítulos de un tirón hasta en un avión. Ahora me pregunto cómo podíamos esperar una semana hasta el siguiente capítulo.

Stilo: ¿Eres consciente de la evolución estilística?

E.: Total, a todos nos pasa. Veo fotos de hace años y compruebo el cambio. Me gusta estar pendiente de la moda, aunque no soy una esclava. Sigo las tendencias, pero no las que creo que no me favorecen. Los pantalones ciclistas, por ejemplo, nunca he comulgado con ellos. Te tienes que sentir cómoda, no llevarlo porque se lleve. Hay que ser fiel a tu propio estilo.

Stilo: ¿Y cómo defines tu estilo?

E.: Me gusta ir informal, la comodidad es fundamental. En mi día a día, voy lo más cómoda posible. Antes llevaba muchos tacones, ahora prefiero el calzado plano.

Stilo: ¿Cuáles son tus marcas de moda?

E.: No tengo marcas concretas. Para conciertos me gustan los corsés de Maya Hansen; para eventos, me gusta Roberto Diz, que tiene un estilo bastante cañero. No soy de elegir un diseñador en concreto, me fijo más en looks que me llamen la atención. En España hay unos diseñadores increíbles que nada tienen que envidiar a los del extranjero.

Stilo: Siempre pendientes del extranjero... ¿No nos apoyamos lo suficiente en España?

E.: Creo que hay que apoyarse más. No lo entiendo, no soy de esa manera.

Stilo: ¿Te preocupas por tu rutina 'beauty'?

E.: No llego a obsesionarme. Después de tantas horas de trabajo, me gusta desmaquillarme, aplicarme un buen sérum e hidratante. Una exfoliante y mascarilla de vez en cuando. Y protector solar con factor 50. Cuando tengo un hueco voy a Tacha o Felicidad Carrera, en Madrid, sobre todo para relajarme.

Stilo: Y en cuanto a actividad física, ¿practicas algún deporte? ¿Vas al gimnasio?

E.: He aparcado el deporte; me es difícil encontrar un hueco en la agenda, con la gira y los viajes. Tuve una época en que salía a correr, pero en invierno y con el frío no salgo tanto, tengo que cuidar mi voz.

Stilo: ¿Cuidas tu alimentación?

E.: Me preocupo por comer bien. No es que haga dietas estrictas. Tampoco me obsesiono por no comer una hamburguesa; si me apetece, me la como y ya lo compenso al día siguiente. Lo que sí que cuido bastante son las cenas, me centro en proteínas y ensaladas. Me gusta disfrutar de la gastronomía española, nada que ver con lo que puedes encontrar en Londres.

Stilo: Con más de un millón de seguidores en Instagram, ¿cómo es tu relación con las redes sociales?

E.: Te encuentras de todo. Te puedo gustar más o menos. Soy consciente de que no se puede gustar a todo el mundo. Respeto todo tipo de opiniones y agradezco, sobre todo, los comentarios constructivos.

Stilo: ¿Te afectan los otros comentarios?

E.: No me dejo influir por lo que diga la gente. Quiero estar contenta con lo que hago y segura de mí misma. Las redes sirven para desahogarse, por eso no me afectan tanto. Hay que tener seguridad en lo que se está haciendo, independientemente de que te guste más o menos.

Stilo: Mantienes desde el 2010 una relación con De Gea, que juega ahora en el Reino Unido. ¿Cómo se lleva una relación a distancia?

E.: Lo llevamos bien, con discreción. Hablamos lo justo de nosotros. Estamos muy felices. No tenemos nada que esconder, pero somos una pareja muy reservada. Es cuestión de organizarse, somos más felices incluso que al principio, estamos más enamorados. Es un trayecto supernormal, son dos horas, es como un AVE a Barcelona.

Stilo: ¿Qué dirías si tuvieras que describirte en solo tres palabras?

E.: Positiva, trabajadora y con sentido de humor.

Stilo: No sales de casa sin...

E.: El móvil. ¡Hasta para pagar!

Stilo: ¿Cómo te imaginas en 10 años?

E.: Me veo encima de un escenario con un nuevo disco en promoción, viviendo de la música y como hasta ahora. Tampoco pido mucho más, porque me siento muy completa. Estoy en uno de mis mejores momentos.