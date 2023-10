El documental de Netflix que nos cuenta detalles desconocidos sobre la vida de David Beckham

"Cuando le vi con los otros jugadores en el bar, todos estaban en la barra, pero él estaba de pie junto a sus padres. Yo siempre he sido muy cercana a mi familia y siempre me ha gustado ese lado familiar de él”, comienza diciendo Victoria Beckham en el tráiler del documental, mientras que él añade en paralelo: “La primera vez que hablé con ella, simplemente empezó a gustarme en ese momento”. Unas palabras que también suscribe la diseñadora: “Simplemente empezó a gustarme. Fue tan simple como eso”. En el documental también cuentan cómo fueron los primeros días de su relación. "Nos veíamos en aparcamientos, y eso no es tan sórdido como parece", dice Posh. "Con clase", añade David.